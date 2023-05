Spiel gegen AFL-Tabellenführer: Die Hoffnung der Raiders währte nur kurz

Graz – Dass es gegen den AFL-Tabellenführer schwer werden würde, war den Footballern der Swarco Raiders schon vor der Anreise in die Steiermark klar. Die Graz Giants sind mit vier Siegen in den ersten vier Spielen makellos in die Saison gestartet. Am Samstag kam mit dem 35:7-Erfolg über die Innsbrucker der fünfte Erfolg dazu.