Selenskyj holte in Rom neue Versprechen ab

Nachdem der Präsident in den vergangenen Monaten schon in Städten wie Washington, London, Paris, Brüssel und zuletzt Helsinki war, um für weitere militärische und finanzielle Hilfen zu werben, reist er an diesem Wochenende in zwei EU-Staaten. Von Rom geht es am Sonntag weiter nach Berlin bzw. Aachen, wo ihm der Karlspreis für europäische Verdienste verliehen wird. In Deutschland kann sich Selenskyj für ein weiteres Hilfspaket an Waffen und Munition im Umfang von weiteren 2,7 Milliarden Euro bedanken, das die Bundesregierung am Samstag verkündet hatte.