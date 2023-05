Deutliche Differenzen zwischen Papst und Selenskyj

Im Zuge seines Besuchs in Rom ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag von Papst Franziskus empfangen worden. Bei dem 40 Minuten langen Gespräch bat Selenskyj den Papst, den ukrainischen Friedensplan zu unterstützen. Der Pontifex erklärte, dass der Vatikan bei der Rückführung von den Russen entführter ukrainischer Kinder helfen wolle. Beim Gespräch traten aber auch deutliche Differenzen zutage, was eine Vermittlerrolle des Vatikans im Krieg betrifft.

Kiew schätzt, dass seit Februar 2022 fast 19.500 Kinder nach Russland oder auf die russisch besetzte Krim gebracht wurden, was es als illegale Abschiebungen verurteilt. "Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um die Kinder nach Hause zurückzubringen", sagte Selenskyj in einem Tweet und erklärte, er habe dies mit dem Heiligen Vater besprochen.

Keine Einigkeit gab es offenkundig, was eine Vermittlung des Vatikans im Krieg selbst betrifft. "Es war für mich eine Ehre, Seine Heiligkeit zu treffen, aber er kennt meine Position. Der Krieg ist in der Ukraine und der Friedensplan muss ukrainisch sein. Wir sind sehr interessiert daran, den Vatikan für unsere Friedensformel zu gewinnen", sagte Selenskyj am Abend im italienischen Fernsehen. In dem Zehn-Punkte-Plan werden die Wiederherstellung der territorialen Integrität der Ukraine, der Abzug der russischen Truppen und die Einstellung der Feindseligkeiten sowie die Wiederherstellung der ukrainischen Staatsgrenzen gefordert. Selenskyj hatte zuletzt wiederholt erklärt, der Plan sei nicht verhandelbar.