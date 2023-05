Schweden gewinnt den 67. Eurovision Song Contest

Schweden ist der Gewinner des 67. Eurovision Song Contests von Liverpool. Loreen holte sich mit dem Popsong "Tattoo" am Abend in der M&S Arena den Titel. Mit dem insgesamt siebenten ESC-Sieg tritt das Land die Nachfolge von Vorjahressieger Ukraine an, der die größte Musikshow der Welt wegen des russischen Angriffskrieges nicht im eigenen Land ausrichten konnte. Österreichs Duo Teya & Salena landete indes am Abend auf Platz 15.