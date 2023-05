Thailand - Opposition nach ersten Teilergebnissen vorn

Thailändische Oppositionsparteien haben bei der vorläufigen Stimmenauszählung die Führung bei den vorgezogenen Wahlen übernommen. Eine vorläufige Stimmenauszählung der thailändischen Wahlkommission ergab am Sonntag einen großen frühen Vorsprung der wichtigsten Oppositionsparteien. Die Pheu-Thai-Partei lag am Abend (Ortszeit) bei 6,45 Prozent der ausgezählten Wahlstimmen an der Spitze, gefolgt von der Move Forward-Partei.