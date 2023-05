Weiter Streit um SPÖ-Wahlkommission

Unmittelbarer Anlass war ein "Kurier"-Bericht über einen Umlaufbeschluss in der Kommission, wonach ein "externer Informatiker" zur Überprüfung des Abstimmungsprozesses zugezogen werden soll und die beiden USB-Sticks, auf denen der Präsident der Notariatskammer die elektronisch abgegebenen Stimmen verwahrt, ebenfalls von einem "unabhängigen Informatiker" überprüft werden sollen.

Sie könne sich nicht vorstellen, dass jemand in der SPÖ gegen mehr Transparenz, Überprüfbarkeit und Kontrolle sei: "Sollte dem aber so sein, steht es jedem Mitglied frei diese Ansichten zu äußern und an die Wahlkommission heranzutragen, die dann darüber befinden wird", adressierte die Leiterin Deutsch.