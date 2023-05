Keine Auskunft über gesperrte Masterarbeit, FP für faire Strompreise

Dass der grüne Klubchef Gebi Mair in der Vorwoche wissen wollte, welche Themen Sicherheitslandesrätin Astrid Mair (VP) in ihrer Bachelor- und später in der Masterarbeit an der Fachhochschule Wiener Neustadt behandelt hat, sorgte für einen schwarz-grünen Zwist. Denn Gebi Mair erhielt keine Auskunft, weil „wissenschaftliche Arbeiten“ keine Angelegenheit der Landesverwaltung sind. ÖVP-Klubchef Jakob Wolf warf Mair daraufhin einen Angriff auf das Privatleben der Landesrätin und Charakterschwäche vor. Die Antwort, warum es keinen Einblick gibt, ist jedoch einfach: Mairs Masterarbeit ist bis 1. Mai 2024 gesperrt.