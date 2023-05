Radfahrer streifte Scooter-Lenker in Hall: Polizei sucht Beteiligten

Bei einem Unfall am 22. April auf dem Radweg neben der Essacherstraße in Hall wurde ein 32-jähriger Deutscher verletzt. Der beteiligte Radfahrer hatte die Fahrt nach dem Zusammenstoß fortgesetzt, weil der Deutsche geglaubt hatte, dass nichts passiert sei.

Hall – Ungeahnte Nachwehen hatte ein Unfall am 22. April für einen 32-jährigen Scooterfahrer in Hall. Er war gegen 12.40 Uhr auf dem Radweg neben der Essacherstraße in Richtung Osten unterwegs, als er von einem Radfahrer überholt und dabei seitlich gestreift wurde.