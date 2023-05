Selenskyj erstmals seit Kriegsbeginn in Deutschland, Luftalarm in Ukraine

Unter den Verbündeten der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland galt Deutschland lange Zeit nicht als einer der engsten. Das hat sich mit der Zusage von Leopard-Kampfpanzern geändert. Beim Selenskyj-Besuch in Berlin verstehen sich Wolodymyr und Olaf nun auf einmal prächtig.

Berlin/Aachen – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Sonntag zur Karlspreis-Verleihung im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen eingetroffen. Den Karlspreis in Aachen erhalten Selenskyj und das ukrainische Volk für ihre Verdienste um Europa. Nach seinem Deutschland-Besuch wird Selenskyj voraussichtlich noch am Sonntagabend in Paris eintreffen, berichten der Sender BFM TV, die Zeitung Le Figaro und die Nachrichteagentur AFP.





Selenskyj wird demnach auf dem Flughafen Vélizy-Villacoublay von der französischen Regierungschefin Elisabeth Borne und Frankreichs Außenministerin Catherine Colonna begrüßt werden. Das französische Präsidialamt war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Ihr Freiheitswille und Ihre Widerstandskraft in dunkler Zeit spenden Hoffnung und Ihr Freiheitswille und Ihre Widerstandskraft in dunkler Zeit spenden Hoffnung und Inspiration weit über die Ukraine hinaus. Olaf Scholz (Deutscher Kanzler)

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnete die Verleihung des Karlspreises an Selenskyj und sein Volk als Auftakt für das weitere Zusammenwachsen in Europa. In seiner Laudatio am Sonntag in Aachen nannte der SPD-Politiker dabei neben der Ukraine auch die Staaten des Westlichen Balkans, Moldau "und perspektivisch auch mit Georgien".

"Falls Wladimir Putin geglaubt hat, er könnte die ukrainische Nation mit Gewalt von ihrem Weg nach Europa abbringen, dann hat er – mit all seinen Panzern, seinen Drohnen und Raketenwerfern – nichts als das Gegenteil bewirkt", sagte Scholz laut Redemanuskript. "Ihr Freiheitswille und Ihre Widerstandskraft in dunkler Zeit spenden Hoffnung und Ihr Freiheitswille und Ihre Widerstandskraft in dunkler Zeit spenden Hoffnung und Inspiration weit über die Ukraine hinaus. An der Spitze des gesamten ukrainischen Volks verteidigen Sie die Werte, für die Europa steht."

Zur Begründung für die Verleihung des Karlspreises hieß es, dass das ukrainische Volk unter Selenskyjs Führung nicht nur die Souveränität seines Landes und das Leben seiner Bürger verteidige, "sondern auch Europa und die europäischen Werte". Nach dpa-Informationen wurde er von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) begleitet und nach der Landung von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) empfangen. Selenskyj wird zur Verleihung des Preises in Aachen erwartet. "Ein Held Europas und ein großer Kämpfer für die Freiheit - willkommen in NRW", schrieb Wüst am Sonntag auf Twitter.

Selenskyjs Teilnahme an der Zeremonie in Aachen war monatelang ungewiss. Der Präsident des Landes, das sich gegen den Angriffskrieg Russlands wehrt, gilt als sehr gefährdet. Die Zeremonie im Aachener Rathaus wird von extrem strengen Sicherheitsauflagen begleitet.

Österreichs Grüne gratulieren

Die Redner im Krönungssaal des Aachener Rathauses sind am Sonntag Kanzler Scholz, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki. 700 Gäste sind geladen. Der Karlspreis erinnert an Karl den Großen (748-814). Aachen war seine Hauptresidenz.

Die österreichischen Grünen gratulierten der Ukraine zum Erhalt des Karlspreises. "Die Zukunft des Landes und seiner Menschen liegt eindeutig in Europa. Der Mut und die Entschlossenheit, mit der die Ukrainerinnen und Ukrainer Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung gegenüber einem autoritären Aggressor verteidigen, verlangen nicht nur tiefen Respekt ab, sondern haben auch das übrige Europa näher zusammenrücken lassen", sagte die Sprecherin der Grünen für Außenpolitik, Ewa Ernst-Dziedzic, laut Aussendung. Die Vergabe sei ebenso schlüssig wie verdient.

Neues milliardenschweres Waffenpaket angekündigt

Selenskyj kam in einem deutschen Regierungsflugzeug nach Berlin. Wie die deutsche Luftwaffe am Sonntag in der Früh mitteilte, wurde er am Samstagabend von einem Airbus A319 der Flugbereitschaft abgeholt. Zwei Eurofighter seien vom Fliegerhorst Lechfeld südlich von Augsburg gestartet und hätten Selenskyj "sicher nach Berlin" eskortiert.

Bei einem Treffen mit Scholz könnte es dem ukrainischen Präsidenten wohl auch darum gehen, zu erfahren, wie der deutsche Bundeskanzler sich das Ende des Krieges vorstellt, sagte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. "Möchte Deutschland einen ukrainischen Sieg oder soll es genügen, wenn der Krieg beendet wird", so Mölling. Selenskyj hatte sich zuletzt im Februar des Vorjahres in Deutschland aufgehalten. Wenige Tage vor dem Beginn der russischen Aggression gegen sein Land hatte er an der Münchner Sicherheitskonferenz teilgenommen.

Landesweiter Luftalarm in der Ukraine In der Ukraine ist in der Nacht auf Sonntag ein landesweiter Luftalarm ausgelöst worden. Auslöser sollen lokalen Medienberichten zufolge Raketenstarts von mehreren strategischen Bombern der russischen Luftwaffe aus dem Bereich des Kaspischen Meeres gewesen sein. Bereits während des Eurovision Song Contests (ESC) war am Samstagabend Ternopil, die Heimatstadt der ukrainischen ESC-Teilnehmer Tvorchi von Russland angegriffen worden. Kurz vor dem Auftritt des Duos in Liverpool erschütterten Explosionen russischer Raketen die westukrainische Stadt, wie der Vorsitzende des Gebietsrats, Mychajlo Holowko, mitteilte. Die Behörden riefen die Bewohner auf, Schutzräume aufzusuchen. Bei dem Angriff sollen zwei Menschen verletzt worden sein, teilten die ukrainischen Behörden auf Telegram mit. Wie die Militärverwaltung von Kiew am Sonntag in der Früh mitteilte, wurden alle russischen Drohnen in Richtung der Hauptstadt abgeschossen. Die Aufklärungsdrohnen seien höchstwahrscheinlich geschickt worden, um die Position der Luftverteidigungsstellungen in Kiew festzustellen, sagte Verwaltungschef Serhij Popko. Marschflugkörper seien keine entdeckt worden.

Erst am Samstag hatte die deutsche Bundesregierung ein neues milliardenschweres Waffenpaket für die Ukraine angekündigt. Das Land werde Militärhilfe im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro erhalten, teilte das Verteidigungsministerium mit. "Mit diesem wertvollen Beitrag an dringend benötigtem militärischen Material zeigen wir einmal mehr, dass es Deutschland mit seiner Unterstützung ernst ist", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius. Geliefert würden unter anderem 30 Leopard-1-Panzer, 20 Marder-Schützenpanzer, über 200 Aufklärungsdrohnen, vier Iris-T-Flugabwehrsysteme sowie Munition und mehr als 100 gepanzerte Fahrzeuge.

Verleihung des Karlspreises

In Rom hatte Selenskyj Staatspräsident Sergio Mattarella, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie Papst Franziskus getroffen. Während Meloni ihre Unterstützung für die Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland bekräftigte, traten beim Treffen Selenskyjs mit Franziskus deutliche Differenzen zutage. So erteilte der ukrainische Präsident möglichen Vermittlungsbemühungen des Vatikan eine Absage und forderte stattdessen, dass sich dieser dem Zehn-Punkte-Friedensplan Kiews anschließe. (APA/dpa/Reuters)

