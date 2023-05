Selenskyj erstmals seit Kriegsbeginn in Deutschland, Luftalarm in Ukraine

Selenskyj kam in einem deutschen Regierungsflugzeug nach Berlin. Bei einem Treffen mit Scholz könnte es dem ukrainischen Präsidenten wohl auch darum gehen, zu erfahren, wie der deutsche Bundeskanzler sich das Ende des Krieges vorstellt.

Berlin/Aachen – Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist am Sonntag zu seinem ersten Besuch seit Kriegsausbruch in Deutschland eingetroffen. "Ich bin schon in Berlin", twitterte Selenskyj gegen 0.30 Uhr. Details zum Programm nannte er nicht. Vielmehr lobte er die deutsche Unterstützung im Krieg. "Waffen. Starkes Paket. Luftverteidigung. Wiederaufbau. EU. NATO. Sicherheit", schrieb er im Telegrammstil. Selenskyj dürfte im Laufe des Tages mit Kanzler Olaf Scholz zusammentreffen.





Mit Spannung wurde erwartet, ob Selenskyj auch den deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier treffen würde. Im Vorjahr war ein Besuch Steinmeiers in Kiews nach einer Ausladung geplatzt. Steinmeier wurde seine Rolle als deutscher Außenminister im Gefolge der ersten russischen Aggression gegen die Ukraine 2014 vorgehalten.

Selenskyj kam in einem deutschen Regierungsflugzeug nach Berlin. Wie die deutsche Luftwaffe am Sonntag in der Früh mitteilte, wurde er am Samstagabend von einem Airbus A319 der Flugbereitschaft abgeholt. Zwei Eurofighter seien vom Fliegerhorst Lechfeld südlich von Augsburg gestartet und hätten Selenskyj "sicher nach Berlin" eskortiert.

Neues milliardenschweres Waffenpaket angekündigt

Bei einem Treffen mit Scholz könnte es dem ukrainischen Präsidenten wohl auch darum gehen, zu erfahren, wie der deutsche Bundeskanzler sich das Ende des Krieges vorstellt, sagte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. "Möchte Deutschland einen ukrainischen Sieg oder soll es genügen, wenn der Krieg beendet wird", so Mölling. Selenskyj hatte sich zuletzt im Februar des Vorjahres in Deutschland aufgehalten. Wenige Tage vor dem Beginn der russischen Aggression gegen sein Land hatte er an der Münchner Sicherheitskonferenz teilgenommen.

Landesweiter Luftalarm in der Ukraine In der Ukraine ist in der Nacht auf Sonntag ein landesweiter Luftalarm ausgelöst worden. Auslöser sollen lokalen Medienberichten zufolge Raketenstarts von mehreren strategischen Bombern der russischen Luftwaffe aus dem Bereich des Kaspischen Meeres gewesen sein. Bereits während des Eurovision Song Contests (ESC) war am Samstagabend Ternopil, die Heimatstadt der ukrainischen ESC-Teilnehmer Tvorchi von Russland angegriffen worden. Kurz vor dem Auftritt des Duos in Liverpool erschütterten Explosionen russischer Raketen die westukrainische Stadt, wie der Vorsitzende des Gebietsrats, Mychajlo Holowko, mitteilte. Die Behörden riefen die Bewohner auf, Schutzräume aufzusuchen. Bei dem Angriff sollen zwei Menschen verletzt worden sein, teilten die ukrainischen Behörden auf Telegram mit. Wie die Militärverwaltung von Kiew am Sonntag in der Früh mitteilte, wurden alle russischen Drohnen in Richtung der Hauptstadt abgeschossen. Die Aufklärungsdrohnen seien höchstwahrscheinlich geschickt worden, um die Position der Luftverteidigungsstellungen in Kiew festzustellen, sagte Verwaltungschef Serhij Popko. Marschflugkörper seien keine entdeckt worden.

Erst am Samstag hatte die deutsche Bundesregierung ein neues milliardenschweres Waffenpaket für die Ukraine angekündigt. Das Land werde Militärhilfe im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro erhalten, teilte das Verteidigungsministerium mit. "Mit diesem wertvollen Beitrag an dringend benötigtem militärischen Material zeigen wir einmal mehr, dass es Deutschland mit seiner Unterstützung ernst ist", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius. Geliefert würden unter anderem 30 Leopard-1-Panzer, 20 Marder-Schützenpanzer, über 200 Aufklärungsdrohnen, vier Iris-T-Flugabwehrsysteme sowie Munition und mehr als 100 gepanzerte Fahrzeuge.

Verleihung des Karlspreises

In Rom hatte Selenskyj Staatspräsident Sergio Mattarella, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie Papst Franziskus getroffen. Während Meloni ihre Unterstützung für die Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland bekräftigte, traten beim Treffen Selenskyjs mit Franziskus deutliche Differenzen zutage. So erteilte der ukrainische Präsident möglichen Vermittlungsbemühungen des Vatikan eine Absage und forderte stattdessen, dass sich dieser dem Zehn-Punkte-Friedensplan Kiews anschließe.

Am Sonntagnachmittag findet in Aachen die Verleihung des Karlspreises für europäische Verdienste statt, der Selenskyj und dem ukrainischen Volk schon im Dezember zugesprochen worden war. Der Karlspreis ist nicht dotiert. In der Begründung für die Zuerkennung des Preises wurde die Rolle Selenskyjs bei der Abwehr des russischen Angriffs hervorgehoben: Er sei nicht nur der Präsident seines Volkes und der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee.

Er sei "auch der Motivator, Kommunikator, der Motor und die Klammer zwischen der Ukraine und der großen Phalanx der Unterstützer". Voriges Jahr hatten die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja und zwei Mitstreiterinnen den Karlspreis bekommen. Zu den früheren Preisträgern zählen die deutsche Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Papst Franziskus und der frühere österreichische Bundeskanzler Franz Vranitzky (SPÖ) gehören zu den bisherigen Preisträgern. (APA/dpa/Reuters)