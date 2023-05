Richtungsweisende Wahl: Türkei stimmt über Präsident und Parlament ab

Ankara – In der Türkei finden am Sonntag richtungsweisende Parlaments- und Präsidentenwahlen statt. Die Wahllokale öffneten um 8 Uhr (Ortszeit/7 MESZ), landesweit kann bis 17 Uhr (Ortszeit/16 MESZ) abgestimmt werden. Präsident Recep Tayyip Erdogan muss nach 20 Jahren an der Macht um seine Wiederwahl bangen. Es zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen ihm und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu ab.