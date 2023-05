Jugendliche lieferten sich illegales Rennen auf Autobahn bei Villach

Insgesamt waren vier Fahrzeuge in das Rennen involviert. Die Lenker waren zwischen 19 und 23 Jahre alt. In den Pkws befanden sich jeweils bis zu drei weitere Insassen.

Villach – Eine Gruppe von Jugendlichen hat sich am späten Samstagabend auf der Karawankenautobahn (A 11) in Kärnten ein illegales Autorennen geliefert. Die Polizei maß dabei Geschwindigkeiten von bis zu 210 km/h. Insgesamt waren vier Fahrzeuge in das Rennen involviert. Die Lenker waren zwischen 19 und 23 Jahre alt. In den Pkws befanden sich jeweils bis zu drei weitere Insassen.