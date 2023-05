Anträge ab sofort: Land fördert Photovoltaik-Großanlagen mit acht Millionen Euro

Innsbruck – Nachdem in der ersten Regierungsklausur der schwarz-roten Landesregierung beschlossen wurde, künftig einen Solar-Fokus zu setzen, wurde am Sonntag der erste Fördercall für Photovoltaik-Anlagen geöffnet. Gefördert werden Anlagen, die auf bereits versiegelten Flächen errichtet werden, wie das Land Tirol in einer Aussendung am Sonntag bekannt gab, etwa auf Parkplätzen von Supermärkten oder Skigebieten.