Schüsse in Ostfrankreich: Mann verletzt fünf Menschen

Ein Mann hatte am Samstagabend aus einem Auto heraus Schüsse auf eine Gruppe junger Menschen in Villerupt abgegeben. Es könnte sich um einen Streit im Drogenmilieu gehandelt haben.

Paris – In Ostfrankreich hat ein Mann fünf Menschen durch Schüsse verletzt. Eines der Opfer schwebe in Lebensgefahr, zwei weitere seien schwer verletzt, sagte ein Sprecher der örtlichen Präfektur am Sonntagmorgen.