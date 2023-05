Helikopter-Flüge und Gratis-Checks: Samariterbund Tirol feierte 20-jähriges Bestehen

Die Rettungs- und Sozialorganisation lud am Samstag zum Tag der offenen Tür nach Kirchbichl. Besucher erwarteten Helikoptervorführungen, Gesundheits-Angebote sowie Einblicke in die Arbeit der SamariterInnen.

Kirchbichl – Um sein 20-jähriges Jubiläum zu feiern, lud der Tiroler Samariterbund zum Tag der offenen Tür in die Zentrale in Kirchbichl. BesucherInnen erwarteten Helikoptervorführungen und der Auftritt eines Mantrail-Rettungshundeteams, zudem wurden Gratis-Check für Blutdruck und Blutzucker und Infos zu Erste-Hilfe-Kursen geboten. Für die kleinsten Gäste gab es ein Kinderprogramm.

„Wenn man bedenkt, dass wir 2003 mit nur einer Handvoll Personen begonnen haben, dann ist unsere heutige Präsenz der Beweis für eine erstaunliche Erfolgsgeschichte. Nach 20 Jahren harter Arbeit haben wir in Tirol mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unsere soziale Mission in all unseren Bereichen erfüllen“, wurden Landesgeschäftsführer Gerhard Czappek und Gerald Fitz in der Aussendung des Samariterbundes am Tag nach dem Festakt zitiert.