Urkundenunterdrückung und Diebstahl in Wattens

Wattens – In der Nacht auf Sonntag stahl eine bisher unbekannte Täterschaft sechs Kennzeichentafeln von Autos, die auf einem frei zugänglichen Gemeindeparkplatz in Wattens abgestellt waren. Eines der Fahrzeuge war unversperrt, was die Täter ausnutzten, um eine Dokumentenmappe mit dem darin enthaltenen Zulassungsschein und eine Tankkarte zu entwenden. Außerdem wurde der Monitor einer integrierten Rückfahrkamera ausgebaut und mitgenommen.