Bezzecchi gewann spektakuläres Jubiläumsrennen in der MotoGP

Nur 13 Piloten kamen beim 1000. MotoGP-Grand-Prix ins Ziel. Marco Bezzecchi führte in Le Mans einen Ducati-Dreifachsieg an.

Le Mans – Der 1000. Grand Prix in der Geschichte der MotoGP hat am Sonntag in Le Mans das Spektakel geboten, das sich die Fans erhofft hatten. In einem Rennen, das nur von 13 Piloten beendet wurde, setzte sich der Italiener Marco Bezzecchi (Ducati) mit klarem Vorsprung durch. Er gewann vor seinen Stallgefährten, dem Spanier Jorge Martin (+4,256 Sek.) und dem Franzosen Johann Zarco (+4,795). Für den 24-jährigen Bezzecchi war es nach dem GP von Argentinien der zweite Saisonsieg.