Salzburg nahm die Hürde LASK, Sturm schoss Klagenfurt ab

In Sachen Meisterschaft fiel auch am Sonntag keine Vorentscheidung. Salzburg besiegte den LASK durch einen Sesko-Treffer 1:0. Sturm fertigte Klagenfurt 4:1 ab. Das Wiener Derby ging diesmal an die Austria – dank Dreifachtorschütze Tabakovic.

Austria Wien – Rapid Wien 3:1 (2:1)

Die Austria hat Rapid mit dem dritten Derby-Erfolg in dieser Saison vom vierten Platz der Bundesliga verdrängt. Haris Tabakovic schoss die Violetten beim 3:1 (2:1) vor heimischer Kulisse am Sonntag zum Sieg. Der Schweizer traf für die Austria zunächst im Doppelpack (23., 27.), ehe Guido Burgstaller (36.) die Grünweißen mit seinem 19. Saisontor heranbrachte. In einem hektischen Finish traf Tabakovic praktisch mit dem Schlusspfiff auch zur Entscheidung (96.).





Drei Runden vor Saisonende liegt die Austria nun einen Zähler vor Rapid auf dem letzten Europacup-Fixplatz. Zwei Punkte hinter den Hütteldorfern reiht sich Austria Klagenfurt auf Rang sechs ein. Rapid wartet weiter seit September 2019 bzw. nun elf Partien auf einen Derby-Erfolg.

LASK - Red Bull Salzburg 0:1 (0:0)

Serienmeister Red Bull Salzburg geht mit drei Punkten Vorsprung ins Schlüsselspiel gegen seinen ersten Verfolger Sturm Graz. Am Sonntag hielten die „Bullen“ mit einem 1:0-(0:0)-Sieg beim drittplatzierten LASK den Abstand konstant, das einzige Tor im intensiven Schlager der 29. Runde gelang Benjamin Sesko (64.). Für den LASK ist Platz zwei nach der ersten Niederlage im siebenten Meistergruppenspiel mit acht Zählern Rückstand auf Sturm so gut wie abgehakt.

Nächste Runde, Sonntag 21.5.: Austria Klagenfurt - Austria Wien 14.30 Uhr, Rapid Wien - LASK 14.30 Uhr, Red Bull Salzburg - Sturm Graz 17.00 Uhr

Sturm Graz – Austria Klagenfurt 4:1 (2:1)

Sturm Graz hält den Kampf um die österreichische Meisterschaft weiter offen. Der Pokalsieger besiegte am Sonntag in der 29. Bundesliga-Runde vor knapp 13.000 Zuschauern in Graz-Liebenau Austria Klagenfurt mit 4:1 (2:1). Die Elf von Trainer Christian Ilzer bleibt weiter mit drei Punkten Rückstand drei Runden vor Schluss in der Meistergruppe in Blickkontakt mit Meister Salzburg, der beim LASK mit 1:0 gewann.

Der Tiroler David Schnegg (6.) und Manprit Sarkaria (8.) brachten Sturm per Doppelschlag früh auf die Siegerstraße. Michael Blauensteiner gelang zwar zeitig der Anschluss (14.), doch erneut Sarkaria per Handelfmeter (60.) und David Affengruber via Elfmeter-Nachschuss (69.) sorgten für die Entscheidung.

Am kommenden Sonntag reisen die Grazer zum vielleicht schon titelentscheidenden Liga-Gipfel nach Salzburg (17.00 Uhr).