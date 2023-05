Evenepoel muss Giro nach positivem Coronatest beenden

Evenepoel siegte am Sonntagnachmittag über 35 km von Savignano sul Rubicone nach Cesena bei regnerischen Bedingungen in einem Sekunden-Showdown knapp vor den beiden Ineos-Profis Geraint Thomas (+1 Sek.) und Tao Geoghegan Hart (+2). Der bisherige Leader Andreas Leknessund aus Norwegen wurde 19. (+1:15 Min.). Für Evenepoel war es der zweite Etappensieg bei der diesjährigen Rundfahrt. Er ist der fünfte Corona-Fall des laufenden Giros.

Evenepoel hatte das Rosa Trikot von Leknessund zurückerobert, in der Gesamtwertung lag der Topfavorit 45 Sekunden vor Thomas. Der Brite führt nun das Rennen an, knapp vor Mitfavorit Primoz Roglic (+47/Jumbo), der am Sonntag als Sechster nur 17 Sekunden einbüßte, Geoghegan Hart lauert dahinter (+50). Leknessund, der nicht als Kandidat für den Gesamtsieg gilt, fiel mit einem Rückstand von 1:07 Minuten auf den sechsten Platz zurück. Am Montag steht der erste Ruhetag beim Giro auf dem Programm.