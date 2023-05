Tirols Alt-LH Günther Platter ist Ehrenbürger Innsbrucks

Innsbruck Bürgermeister verwies dabei unter anderem auf die gute Zusammenarbeit mit dem Land Tirol in Platters Amtszeit und strich die Umsetzung wichtiger Großprojekte hervor: „Ich denke hier zum Beispiel an das wirklich gelungene Haus der Musik Innsbruck und die Mammutaufgabe Straßen- und Regionalbahn, ein generationenübergreifendes Projekt, das aktuell gerade so richtig in Schwung zu kommen scheint, aber auch an den Bau des weltweit einzigartigen Innsbrucker Kletterzentrums“, so Willi. (TT)