Mit Faustschlägen verletzt: 22-Jähriger flüchtete in Innsbruck durch Fenster

Ein 33-Jähriger schlug am Sonntag in einer Wohnung mehrmals auf den jüngeren Mann ein. Beim Sprung aus dem Fenster im Erdgeschoss verletzte sich das Opfer.

Innsbruck – Ein Streit lief Sonntagmittag in einer Innsbrucker Wohnung aus dem Ruder. Wie die Polizei mitteilte, waren ein 31-Jähriger und ein 22-Jähriger gegen 12.15 Uhr aneinander geraten. Auch Alkohol soll im Spiel gewesen sein. Der ältere Mann schlug seinem Kontrahenten mehrmals mit der Faust ins Gesicht.

Mit einem Sprung aus dem Fenster im Erdgeschoss flüchtete der 22-Jährige. Dabei verletzte er sich an den Fersen. Durch die Schläge erlitt er außerdem Verletzungen an der Lippe. Der junge Mann wurde von der Rettung in die Klinik gebracht. Nach Abschluss der Ermittlungen wird es wohl Anzeigen geben. (TT.com)