Frontalkollision bei Übungsfahrt: Frau und Kind (4) in Lavant verletzt

Lavant – Eine Übungsfahrt mit dem Auto endete am Sonntag in Lavant mit einem Unfall. Ein 16-Jähriger war mit dem Wagen auf einer Gemeindestraße unterwegs, als ihm eine 36-Jährige mit einem Pkw entgegenkam. Die Lenkerin versuchte laut Polizei, möglichst weit an den Fahrbahnrand zu fahren. Auf der regennassen Straße geriet jedoch der Wagen des 16-Jährigen beim Bremsmanöver ins Schleudern.