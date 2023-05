Nichts zu holen gegen Schweden: Österreich verlor zweites WM-Match mit 0:5

Tampere – Österreich hat eine Sensation gegen Schweden klar verpasst und auch das zweite Spiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland verloren. Das ÖEHV-Team musste sich am Sonntag in Tampere trotz solider Leistung gegen den effizienten Favoriten deutlich mit 0:5 (0:1,0:2,0:1) geschlagen geben. Für die Schweden trafen Pär Lindholm (4.), Marcus Sörensen (27.), Patrik Nemeth (39.), Leo Carlsson (52.) und Dennis Everberg (54.) zum zweiten Sieg bei der WM.