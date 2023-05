Premiere für Matiev und weitere Tiroler Glanzpunkte

Innsbruck – Askhab Matiev strahlte. Erstmals holte sich der Innsbrucker Turner in Linz den Staatsmeistertitel im Mehrkampf: „Ich freue mich riesig!“ Im Vorjahr hatte sich der 20-Jährige noch knapp Severin Kranzlmüller (OÖ) geschlagen geben müssen, heuer drehte Matiev um und legte Bronze (Pferd, Barren, Ringe) nach. Stark präsentierte sich auch Daniel Zander: Silber hinter Meister Vinzenz Höck (Ringe) und Dritter am Boden. Der einzige Gerätetitel gelang dem Tiroler Pauschenpferd-Spitzenreiter Xeni Dyrmishi.

Bei den Junioren 2 gewann der 15-jährige Jeremy Balasz Mehrkampf-Gold, er schaffte es in fünf Gerätefinali. Den Team-Titel verpasste man als Zweite, es fehlte Manuel Arnold (verletzt) sowie bei den viertplatzierten Damen auch Jasmin Mader (Verzicht). Lea Dampf war in der Elite als Beste Zehnte, Berta Schwaninger wurde Zwölfte und Fünfte am Barren. Umso mehr glänzte Schwester Rosa Schwaninger (14), die Juniorinnen-Gold holte, sich für alle vier Finali qualifizierte, verletzt aber nur am Barren antreten konnte und auch dort gewann. (TT)