Musik und Diabetes im Fokus: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr

Geschätzte 800.000 Menschen leiden in Österreich an Diabetes, weitere 300.000 bis 400.000 an Prädiabetes, Tendenz jeweils steigend. Wie kann sich das Gesundheitssystem besser auf diese Volkskrankheit einstellen, die jährlich Kosten von 3 Mrd. Euro verursacht? Wie kann Prävention besser gelingen und was muss sich bei der Behandlung ändern? Zu diesen und weiteren Fragen ist heute die stellvertretende Klinikdirektorin Univ.-Prof. Susanne Kaser, die zuletzt auch Tagungspräsidentin bei einem Kongress zu diesem Thema war, zu Gast bei „Tirol Live“ (heute ab 18 Uhr auf tt.com).