Großeinsatz auf Achenseestraße: Mit Stroh beladener Lkw kippte um

Wiesing – Am Montagmorgen wurde die Achenseestraße (B181) bei Wiesing Schauplatz eines Großeinsatzes. Kurz vor 7 Uhr geriet dort ein mit Strohballen beladener Lkw-Zug auf seiner Fahrt ins Tal derart ins Schlingern, dass er umstürzte und dabei die Fahrbahn blockierte. Der Anhänger war in Richtung Hang umgekippt, sodass die Strohballen auf die Fahrbahn fielen und teilweise den angrenzenden Abhang hinunterrollten. Der Fahrer, ein deutscher Staatsbürger, blieb unverletzt.

Gleich mehrere Einsatzkräfte wurden an den Unfallort geholt: Gegen 7 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Wiesing alarmiert, außerdem rückte die Polizei Schwaz mit zwei Streifenwagen an. Die Aufräumarbeiten konnte die Feuerwehr allerdings nicht alleine stemmen: Um den umgekippten Anhänger wieder aufzustellen, wurde der Kran eines herbeigeeilten Transportunternehmens eingesetzt, außerdem packte auch die Straßenmeisterei Vomp mit an.