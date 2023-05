Schlagloch in der Straße repariert: Italiener von Gemeinde bestraft

Eine Gemeinde in der Nähe von Monza straft einen Pensionisten mit 882 Euro ab, weil er ein Schlagloch in der Nähe seines Hauses mit selbst hergestelltem Bitumen repariert hat.

Rom – Ein italienischer Pensionist, der in Eigenregie ein Schlagloch mit Asphalt gefüllt hat, ist von seiner Wohngemeinde bestraft worden. 882 Euro muss der Mann aus der Kleinstadt Barlassina nahe der norditalienischen Stadt Monza zahlen, weil er das Schlagloch in der Nähe seines Hauses mit selbst hergestelltem Bitumen repariert hat.

Kurz daraufhin erhielt der Pensionist eine Strafe von 882 Euro. Die Gemeinde forderte ihn auf, die Straße wieder in den vorherigen Zustand zu versetzen, d. h. mit dem Schlagloch. "Ich hatte die Unannehmlichkeiten schon vor langer Zeit den zuständigen Behörden gemeldet, und als ich sah, dass niemand eingriff, beschloss ich, auf eigene Faust zu handeln, kurz daraufhin kam der Bußgeldbescheid", so der Pensionist laut Medienangaben. Er habe nicht die Absicht, die Strafe zu bezahlen. Er beabsichtige jetzt, eine Beschwerde gegen die Stadtpolizei und die Stadtverwaltung wegen Unterlassung von Amtshandlungen einzureichen, kündigte er an. (APA)