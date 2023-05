Im Stadion vom Stadtrivalen gejubelt: Barça muss bei Meisterfeier vom Rasen flüchten

Barcelona - Die Freudentänze des FC Barcelona hielten auf dem Rasen nur für wenige Sekunden an. Der neue spanische Meister hatte sich am Sonntagabend gerade für eine erste Feier am Mittelkreis von Stadtrivale Espanyol versammelt, da stürmten wütende Fans der Gastgeber den Rasen. Anschließend flüchteten Robert Lewandowski und Co. schnell in die Katakomben.