Corona macht Giro-Gesamtwertung zu einem Roulette-Spiel

Cesena - Mit Maske und Sonnenbrille kletterte Jungstar Remco Evenepoel am Montagmorgen ins Auto und begab sich "schweren Herzens" auf die Heimreise gen Belgien. Nicht etwa einer seiner großen Rivalen wie Primoz Roglic oder Geraint Thomas, sondern das Coronavirus hatte dem Straßenrad-Weltmeister das Rosa Trikot beim 106. Giro d'Italia entrissen. "Welch ein Jammer, aber das Leben geht weiter", sagte der 23-Jährige. Bis zum ersten Ruhetag hatte er das Rennen mit zwei Zeitfahr-Siegen und vier Tagen als Spitzenreiter dominiert.

Am Montag reagierte dann auch die Giro-Organisation und führte die Maskenpflicht wieder ein. "Ja, wir haben die Aufmerksamkeit etwas zu früh aufgegeben. Wir müssen weiterhin wachsam bleiben. Wir werden bereits ab dieser Woche beginnen", kündigte Giro-Direktor Mauro Vegni in der "Gazzetta dello Sport" an.