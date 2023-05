Antisemitismus in Österreich: Juden „lassen sich nicht unterkriegen“

Die IKG hat rund 8000 Mitglieder. Sie leben im europäischen Vergleich recht sicher, berichtet Deutsch. Die Vorkehrungen sind aber hoch. Wer die IKG besucht, muss einen Check wie am Flughafen über sich ergehen lassen. Deutsch würde sich Normalität wünschen: „Wir wollen hier in Ruhe leben. Wir wollen in die Schulen und die Synagogen gehen, ohne darüber nachdenken zu müssen, ob etwas passieren kann.“