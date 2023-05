SPÖ fordert Ausbau der Innsbrucker Öffi-Linien R und F

Innsbruck – Die Verkehrsexperten Christoph Schaaffkamp und Markus Mailer sind sich einig, dass es in Zukunft höhere Investitionen in den öffentlichen Verkehr in Innsbruck brauchen werde – die TT berichtete. Damit rennen sie bei der Stadt-SPÖ offene Türen ein. Stadträtin Elisabeth Mayr fordert die Ausweitung des Öffi-Angebots in Randzeiten sowie in den Ferien. Leider fehle dafür die politische Mehrheit. „Ein völlig überfüllter ‚F‘ an Wochenenden, der Fluggäste ins Zentrum bringen soll, oder ein mit den Wohnbaumaßnahmen in der Reichenau aus allen Nähten platzender ‚R‘ stoßen bei der rechtskonservativen Mehrheit im Innsbrucker Gemeinderat hingegen auf Ignoranz“, kritisiert Mayr. Attraktive und für alle leistbare Öffis müssten auf der politischen Prioritätenliste ganz oben stehen, wenn Innsbruck eine klimaneutrale Stadt werden wolle, erklärt Mayr.