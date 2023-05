31-jähriger Tiroler bei Kollision mit Lkw in Vorarlberg getötet

Der Wagen wurde in den Straßengraben geschleudert, der Lenker eingeklemmt. Der 31-jährige Tiroler erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen

Bregenz – Ein 31-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Reutte ist am Montagnachmittag in Nenzing (Bez. Bludenz) beim Zusammenstoß mit einem Lkw ums Leben gekommen. Der Pkw wurde von der Fahrbahn in einen Straßengraben geschleudert, der 31-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Lkw kollidierte noch mit einem zweiten Wagen, dessen 25-jähriger Lenker mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach St. Gallen geflogen wurde, informierte die Polizei.