Wer löst in Mailand das Final-Ticket? Fan-Rapport soll aus Schulbuben Sieger machen

Mailand – Selbst Weltmeister wie Olivier Giroud oder Theo Hernández mutierten am Samstagabend zu Schulbuben, als sie sich nach dem 0:2 gegen Spezia Calcio vor den mitgereisten Fans versammelten. Und statt eines Lehrers, der den Finger hob, waren es die eigenen Ultras, die ihren Spielern verbal den Kopf wuschen. Die Szene beschäftigt inzwischen sogar den italienischen Verband. Weil es Fußballern in Italien verboten ist, in Fankurven zu gehen, um dort – wie es im Verbandskodex heißt – „öffentlich an den Pranger gestellt“ zu werden.

Motivation allein dürfte heute gegen Inter freilich nicht reichen – im Gegensatz zum Stadtrivalen befindet sich die Truppe von Coach Simone Inzaghi nämlich derzeit in ihrer stärksten Saisonphase. „Das ist eines der wichtigsten Spiele in der mehr als 100-jährigen Geschichte Inters“, unterstrich der Trainer. „Es fehlen noch 90 Minuten plus Nachspielzeit für unseren Traum.“ Seine Mannschaft stimmte ihre Fans mit einem 4:2 gegen Sassuolo auf die erhoffte Champions-League-Party gebührend ein. Geburtstagskind Romelu Lukaku zeigte mit zwei Toren besonders auf. „Wir haben viele Spiele in diesem Monat gewonnen, wir sind gut drauf und wollen so weitermachen“, sagte der nunmehr 30-Jährige. Sieben Spiele dauert die Serie von Inter nun bereits an.