Spektakulärer Fund in Pompeji: Skelette von zwei Männern entdeckt

Die beiden Männer sollen an multiplen Traumata nach dem Einsturz von Teilen eines Gebäudes infolge des Erdbebens gestorben sein. Ein Teil der Wand des Raumes stürzte ein und traf einen der Männer, dessen erhobener Arm sei das tragische Bild eines vergeblichen Versuchs, sich vor herabstürzendem Mauerwerk zu schützen, berichtete der Minister. Der Zustand eines weiteren Teils der Wand zeige die dramatische Wucht des Erdbebens, das den Vulkanausbruch begleitete: Der gesamte obere Teil löste sich und stürzte in den Raum, wobei er die andere Person erdrückte und begrub.

Unweit eines Skeletts wurden sechs Münzen sowie fünf Stücke aus Glaspaste gefunden, die als Halskettenverschlüsse identifiziert werden konnten. In dem Raum, in dem die Leichen lagen, kamen auch einige Gegenstände zum Vorschein. So etwa eine Amphore, die in der Ecke neben einer der Leichen an der Wand lehnte, und eine Sammlung von Vasen, Schalen und Krügen.