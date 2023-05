Deutsche Gasspeicherumlage kostet Tiroler 10 Millionen Euro

Innsbruck – Die Notbefüllung der deutschen Gasspeicher infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine kommt auch Tiroler Gaskunden teuer zu stehen. Denn Deutschland verrechnet seine Gasspeicher­umlage seit Oktober auch Gasimporteuren in Tirol und Vorarlberg, die über das deutsche Gasnetz versorgt werden. Tiroler Energieunternehmen und somit die Tirols Gasverbraucher kostet die deutsche Gasspeicherumlage rund zehn Mio. Euro pro Jahr, kritisiert Dieter Schmid, Vorstand der Innsbrucker Firma A&B – Verrechnungsstelle für Ausgleichsenergie in den Marktgebieten Tirol und Vorarlberg.

Worum geht’s bei der deutschen Gasspeicherumlage? Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine mussten – wie in Österreich – auch Energieversorger in Deutschland auf staatliche Anordnung Gasreserven anlegen, erinnert Schmid. „Und damals lag der Gaspreis auf Rekordhoch“, so Schmid. Nun ist dieses Gas angesichts gesunkener Preise viel weniger wert als bei seiner Einlagerung. Diese Differenz zahlen deutsche Gaskunden mittels einer Gasspeicherumlage – das hat Deutschland gesetzlich so geregelt. Die Preisdifferenz beträgt derzeit insgesamt 8,7 Mrd. Euro, rechnet Schmid vor. Einen Teil davon müssen auch österreichische Gasimporteure mitzahlen, die ihr Gas über das deutschen Gasnetz durchgeleitet bekommen. Auch das habe Deutschland gesetzlich festgehalten. Schmid hält das für EU-rechtswidrig. „Im Grunde ist das wie eine Zollgebühr und verstößt damit gegen den freien Warenverkehr“, sagt der A&B-Vorstand. Vergangene Woche habe er daher Beschwerde bei der EU-Kommission eingelegt.