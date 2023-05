Deutsche Gasspeicherumlage: „Millionen an Zusatzkosten für Versorger und Verbraucher in Tirol”

Die "A&B Ausgleichsenergie & Bilanzgruppen-Management AG", die Verrechnungsstelle für Ausgleichsenergie in den Marktgebieten Tirol und Vorarlberg, kritisiert die Verrechnung der deutschen Gasspeicherumlage an österreichische Gasimporteure seit Oktober. Für die Versorger und Verbraucher in Tirol etwa bedeute dies Zusatzkosten von rund zehn Mio. Euro pro Jahr, erklärte das Unternehmen mit Sitz in Innsbruck am Dienstag.