Kraftwerk Kaunertal: WWF warnt vor Wasserknappheit im Ötztal

Innsbruck, Sölden – Der aktuellen Wetterlage zum Trotz wird der Verteilungskampf ums Wasser künftig auch Tirol erreichen. Ein solches in südlicheren Regionen längst gängiges Szenario könnte einzelnen Regionen hierzulande blühen. Allen voran dem Ötztal. Dieses düstere Zukunftsbild zeichnete gestern der WWF in Innsbruck.

Mehrmals ist der WWF in den vergangenen Monaten gegen das umkämpfte Tiwag-Projekt „Ausbau Kraftwerk Kaunertal“ (siehe Faktbox) vorgegangen. Im Jänner warnte die Umweltschutzorganisation vor einer drohenden Naturkatastrophe durch instabile Hänge entlang des Gepatschstausees. Im März folgte die Forderung nach Ausweisung der durch die Ausbaupläne gefährdeten 21 Hektar Moorflächen im Platzertal als Naturschutzgebiet. Und im April wiederum stellte der WWF den energiewirtschaftlichen Nutzen des neuen Platzertal-Speichers in Frage.

Am Dienstag ging es ums Ötztal. Wie mehrfach berichtet, will bzw. muss die Tiwag für ihre Pläne 80 Prozent des Wassers aus der Venter und Gurgler Ache im Ötztal aus- und ins Kaunertal umleiten. Den Kampf dagegen hat die Gemeinde Sölden bereits höchstgerichtlich verloren. Im Ötztal wollte man das Wasser selbst „abarbeiten“.

Das Ötztal sei bereits eines der niederschlagsärmsten Täler, so Studienautor Ulrich Wild-Pelikan. In Kombination mit dem Klimawandel und folglich der Gletscherschmelze werde der Anteil des Gletscherwassers in den Achen im Sommer von bisher rund 60 auf wenige Prozent bis zum Jahr 2060 zurückgehen. Zudem könnten die für die Wasserfassungen nötigen Dichtschirme den Grundwasserkörper beeinflussen.