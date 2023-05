Kraftwerk Kaunertal: WWF warnt vor Wasserknappheit im Ötztal

Die Ausbaupläne des Kraftwerk Kaunertal liegen seit 20 Jahren auf dem Tisch und werden von Umweltorganisationen stark kritisiert. Nun veröffentlicht der WWF eine Studie, wonach das Projekt die Wasserversorgung im Ötztal bedrohen könnte.

Ötztal – „Der geplante Ausbau des Kraftwerks Kaunertal zur Kraftwerksgruppe bedroht die Wasserversorgung im gesamten Ötztal", hieß es am Dienstag in einer Aussendung des WWF Österreich, der gemeinsam mit dem Ingenieurbüro „Projekt Wasser" eine Studie zum Kaunertal-Projekt präsentierte. „Die Klimakrise führt im Ötztal zu immer trockeneren Sommern mit immer höheren Temperaturen und dadurch zu knapperen Wasserressourcen”, wird WWF-Expertin Bettina Urbanek in der Aussendung zitiert.





„Dass die Tiwag in dieser angespannten Lage bis zu 80 Prozent des Wassers aus Venter und Gurgler Ache für ihr veraltetes Projekt abzweigen will, ist geradezu fahrlässig. Das wären 290 Millionen Kubikmeter pro Jahr – rund das siebenfache des Wasserbedarfs von Innsbruck.” Zudem wachse auch der Trinkwasserbedarf der Gemeinden: „Der Trend der Tourismuszahlen zeigt, dass allein der private Wasserbedarf im Ötztal bis 2050 im Winter um 22 Prozent und im Sommer um 14 Prozent ansteigen wird”, so Studienautor Ulrich Wild-Pelikan vom Ingenieurbüro „Projekt Wasser”.

WWF fordert Stopp des Kaunertal-Projekts

Grafik der Ausbaupläne des Kraftwerk Kaunertal.

In der Aussendung fordert der WWF den sofortigen Stopp des Kaunertal-Projekts durch die Landesregierung, den Schutz der Wasserressourcen im Ötztal sowie eine offene Diskussion mit allen Betroffenen über naturverträgliche Alternativen zum Monster-Projekt. Laut der Gewässerschutzexpertin Bettina Urbanek würde das ausgeleitete Ötztaler Wasser nur im Sommer Strom produzieren. „Das geht mit Photovoltaik schneller, billiger, naturverträglicher und ohne Nutzungskonflikte um wertvolles Wasser." Der Expertin zufolge habe Tirol bislang sein Potenzial für Photovoltaik kaum ausgeschöpft.

Die zunehmende Gletscherschmelze im Ötztal könnten den Experten zufolge zudem wesentliche Auswirkungen auf das geplante Kraftwerk und dessen Abflussverhältnisse haben: „Venter und Gurgler Ache und damit die Ötztaler Ache beziehen große Teile ihres Wassers von den Gletschern – in Vent trägt die Eisschmelze mit rund 70 Prozent zum hochsommerlichen Abfluss bei, in Huben sind es rund 60 Prozent", so Wild-Pelikan.

Ötztaler Flüsse würden künftig im Jahresschnitt um rund ein Drittel weniger Wasser führen – im Sommer um rund zwei Drittel weniger. Diese Veränderungen seien bereits messbar, so der Studienautor. Ein ähnlicher Trend würde sich auch bei Niederschlägen zeigen und Quellen: „Letztere schütten nach anfänglicher Zunahme der einsetzenden Gletscherschmelze bereits jetzt merkbar weniger Wasser aus, da sich die Eisreserven der Gletscher deutlich reduzieren.“

Experten befürchten Gefährdung der Wasserversorgung

Die Venter Ache bezieht große Teile ihres Wassers von den Gletschern. Aufgrund der Gletscherrückgange führt der Wildbach immer weniger Wasser. © Sebastian Fröhlich

Mit der Ausleitung von bis zu 80 Prozent des Wassers aus den Zuflüssen der Ötztaler Ache würde das Wasser den Experten zufolge nicht nur in den Flüssen fehlen, sondern auch die Neubildung der Grundwasserreserven verringert: „Um das Wasser bei Venter und Gurgler Ache entnehmen zu können, muss die Tiwag umfangreiche Bauwerke errichten, deren Sohle mit sogenannten Dichtschirmen weit in den Boden bis zum Grundwasser reichen”, erklärt Ulrich Wild-Pelikan von „Projekt Wasser”. „Damit würde auch sämtliches Grundwasser an der Wasserfassung zurückgehalten, das dann nicht mehr wie bisher die Wasserreserven im Talboden von Sölden speisen könnte.”

Darüber hinaus würde im Bau und im Betrieb auch das Berggrundwasser abgeleitet, das in den geplanten Überleitungsstollen zwischen Ötztal und Kaunertal eindringt und somit aus dem Ötztal abgeleitet würde. „Das entspricht der Größenordnung von 50 Prozent der derzeit bewilligten Trinkwasserentnahmen von Sölden aus”, sagt Bettina Urbanek. „Das kann zu direkten Beeinträchtigungen bestehender Wasserrechte und einem weiter reduzierten Grundwasserzufluss führen.”

Die Ötztaler Ache gehört zu den wasserreichsten Zubringern Tirols. © Praxmarer

Wassermangel schlecht für Tourismus

Der Wassermangel könnte damit auch negative Folgen für den Tourismus haben. wird sich auch auf den Tourismus negativ auswirken. So gehöre die Ötztaler Ache laut WWF-Expertin Urbanek zu den Hotspots der internationalen Kajakszene, auch der Skitourismus sei durch die Kraftwerkspläne betroffen. „Allein der private Wasserbedarf im Ötztal ist im Winter rund 2,4 mal höher als im Sommer, was auf die hohen Tourismuszahlen im Vergleich zur Bevölkerung zurückzuführen ist. Unter Berücksichtigung der Beschneiungsanlagen fällt dieser Unterschied umso größer aus”, ergänzte Wild-Pelikan.

Umdenken der Landesregierung gefordert

Mit der Studie fordert der WWF ein Umdenken der Landesregierung. „Durch ihr Beharren auf dem überholten Kaunertal-Projekt verschärft die Landesregierung die Wasserknappheit. Stattdessen muss die Politik die Wasserreserven des Ötztals und ganz Tirols für die kommenden Jahrzehnte schützen und ein klimafittes Wassermanagement etablieren”, so WWF-Expertin Urbanek. Der wasserwirtschaftliche Rahmenplan des Tiroler Oberlandes müsse überarbeitet werden, dieser enthalte den Ausbau des Kraftwerks Kaunertal.

Kritik an der schwarz-roten Landesregierung äußerten auch die oppositionellen Tiroler Grünen. „Eine Gefährdung der Wasserversorgung für Landwirtschaft und Menschen im Ötztal ist ein massives Bedenken", nahm Klubobmann Gebi Mair in einer Aussendung Bezug auf die am Dienstag präsentierte Studie. Die Landesregierung solle ihre „Diskussionsverweigerung" beim Kaunertal-Kraftwerk beenden, so der Klubobmann. Die Regierung halte stur am Kraftwerk fest und begebe sich damit in die Fänge der landeseigenen Tiwag. (TT.com)