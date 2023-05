„Ich war ein bisserl ein Trottel“: Beinschab belastet Karmasin vor Gericht schwer

Die Ex-Ministerin Sophie Karmasin wird von Sabine Beinschab schwer belastet. Demnach verlangte Karmasin 20 Prozent Provision für die Vermittlung an Thomas Schmid. "Sie hat gesagt, sie will inkludiert sein".

Wien – Sophie Karmasin bleibt dabei: Den Zuschlag für die drei Studien für das Sportministerium habe sie nur bekommen, weil sie die Expertise dazu hatte. Die Vergleichsangebote seien deshalb „für die Schublade“ im Ressort gewesen. Falsch, sagt Sabine Beinschab. Die Meinungsforscherin widerspricht ihrer früheren Chefin an dem Tag nicht nur in diesem Punkt.

„Ich bin sicher, alles, was die Sophie gemacht hat, hätte ich auch machen können.“ Sie habe bei Karmasin gelernt und „alles aufgesaugt“. Beinschab nennt weitere Institute, die imstande gewesen wären, den Auftrag zu erfüllen. Die 39-jährige Demoskopin war gestern am Landesgericht Wien als Zeugin geladen. Es ist Beinschabs erster öffentlicher Auftritt, nachdem ihr der Kronzeugenstatus in der ÖVP-Umfrage­affäre gewährt wurde. Doch darum geht es in diesem Verfahren nur am Rande.