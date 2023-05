„Lichtblicke“ auf TT.com: Marianne Hengl im Gespräch mit Jelena Jehle

Nach einem Unfall sitzt Jelena Jehle im Rollstuhl. In der 24. Ausgabe der „LICHTblicke und Wegweiser” spricht die junge Oberländerin mit Marianne Hengl über ihre Zukunftspläne, die Gemeinschaft in ihrem Heimatdorf und ihren großen Traum.

Kappl – „Auch wenn ich mir zuerst gedacht habe, dass ich nicht weiß, ob ich dieses Leben so mag. Jetzt möchte ich nichts mehr verpassen“, sagt Jelena Jehle. Nach einem Unfall vor rund zwei Jahren sitzt die junge Ziegenbäuerin im Rollstuhl. Erst kam die Verzweiflung, aber bald schmiedete sie wieder Pläne. In der neuen Ausgabe der „LICHTblicke und Wegweiser“ spricht sie mit Marianne Hengl auch über den Zusammenhalt in der Familie, unter den Jungbauern, im ganzen Dorf und über all die Menschen, die ihr „Flügel wachsen lassen“.

Am 21. Juni 2021 änderte sich im Leben von Jelena Jehle alles: Mit der besten Freundin wanderte sie in der Früh auf ihren Lieblingsberg. Am Nachmittag lieh sie sich eine Motocross-Maschine aus. Dann passierte der schwere Unfall. Die Schmerzen waren groß. So groß, dass die junge Frau nicht wahrnahm, dass sie ihre Beine nicht mehr spürte. „Im Krankenhaus haben mich alle so traurig, so mitleidig angesehen, und ich wusste nicht, warum.“