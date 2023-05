Drei Tote bei schweren Unwettern in Norditalien, mehrere Personen vermisst

Bereits Anfang Mai war Norditalien von schweren Unwettern heimgesucht worden, nun traten erneut Flüsse über die Ufer und sorgten für Evakuierungen. Drei Personen kamen ums Leben, zwei weitere werden noch vermisst.

Rom – Schwere Unwetter haben am Dienstag die italienischen Adria-Regionen Emilia Romagna und Marken heimgesucht. Weil der Fluss Samoggia in der Stadt Faenza über die Ufer trat, mussten mehrere Familien evakuiert werden. In der Stadt Senigallia kam es zu schweren Überschwemmungen. Die Notaufnahme des Krankenhauses wurde geräumt.





Wie italienische Medien am Mittwoch berichteten, kamen mindestens drei Menschen ums Leben, zwei weitere Personen werden vermisst. Ein 70-jähriger Mann wurde von der Feuerwehr tot geborgen, nachdem in der Ortschaft Ronta di Cesena ein Fluss über die Ufer getreten war. Seine Frau wird noch vermisst. Ein weiterer Pensionist ertrank in der Stadt Forli, nachdem Wasser in das Erdgeschoß seines Hauses eingedrungen war. Seine Frau konnte gerettet werden. Die Leiche eines Mannes wurde auf einem Strand nahe Cesenatico aufgefunden.

Forli ist teilweise überschwemmt, nachdem der Fluss Montone über die Ufer trat. Laut dem Bürgermeister Gian Luca Zattini werde mindestens Person vermisst. Überschwemmungen gab es auch in den Städten Cesena, Faenza, Senigallia, Riccione und Rimini.

In Faenza stiegen Menschen auf die Dächer ihrer Häuser, um sich vor den Flutwellen zu retten. Einige Personen wurden von Hubschraubern in Sicherheit gebracht. In mehreren Teilen der Stadt kam es zu Stromausfällen, auch bei den Telefonverbindungen gab des Probleme.

Etwa 1000 Personen mussten in der Gegend von Ravenna und Faenza evakuiert werden, als die Flüsse gefährlich anschwollen. Teile der Stadt Senigallia wurden vom Fluss Misa überschwemmt. Die Notaufnahme des lokalen Krankenhauses wurde geräumt.

In Pesaro musste die Feuerwehr wiederholt wegen überfluteter Straßen ausrücken. Viele Bürgermeister, darunter jene der Städte Bologna, Faenza, Ravenna und Forlì, beschlossen, auch am Mittwoch die Schulen geschlossen zu halten, da mit weiteren Unwettern gerechnet wurde. Der Regen, der die ganze Emilia Romagna von den Hügeln bis zur Küste heimsuchte, legte die Adria-Stadt Riccione lahm. Viele Fahrzeuge wurden von Wassermassen in den Unterführungen blockiert.

Der Badestrand von Ravenna ist vollkommen verwüstet. © IMAGO/ZUMA Wire

Bahnverbindungen unterbrochen

Die Bahnverbindungen zwischen den Städten Forli, Rimini und Ravenna kam zum Erliegen. Wegen des Anstiegs der Flüsse in der Region musste der Bahnnetzbetreiber RFI mehrere Zugverbindungen einstellen. In der Stadt Cesena wurden die Schulen geschlossen. Als Vorsichtsmaßnahme wegen den hohen Wellen haben die Gemeinden Ravenna und Cervia ein Zugangsverbot zu den Stränden erlassen. Überschwemmungen und Erdrutsche gab es in der Provinz Pesaro Urbino.

Die Bewohner einiger Provinzen in der Emilia Romagna wurden aufgefordert, unnötige Reisen zu vermeiden und wenn möglich von zuhause zu arbeiten. Binnen weniger Stunden war so viel Niederschlag gefallen wie sonst in Monaten. In Triest, der Hauptstadt der Region Friaul-Julisch Venetien, wurden Windböen von 120 Stundenkilometern gemeldet. Gerechnet wird mit Hochwasser in Venedig.

Schwere Unwetter auch in der Toskana

Auch die Toskana wurde von schweren Unwettern heimgesucht. Die Fährverbindungen zwischen der Hafenstadt Piombino und Rio Marina auf der Insel Elba wurden wegen der starken Winde unterbrochen. Weitere zehn Tage mit unbeständigem Wetter seien zu erwarten, sagten Meteorologen. Am Donnerstag kommt ein tunesischer Wirbelsturm auf die mittlere Adria zu und bringt erneut arge Unwetter.

Norditalien war bereits Anfang Mai von heftigen Niederschlägen und daraufhin über die Ufer tretenden Flüssen heimgesucht worden. Dabei kam es auch zu Todesopfern, hunderte Menschen wurden evakuiert.

Auf der Mittelmeerinsel Sizilien fiel bereits am Montag teils starker Regen. Unter anderem in der Hauptstadt Palermo standen Straßen und einige Keller unter Wasser. Aus Sicherheitsgründen wurden vereinzelt auch Zugverbindungen gestrichen. Auch für Sizilien hatte der Zivilschutz als Vorwarnung die höchste Alarmstufe rot ausgerufen.

Italien wird dieses Jahr bisher von Wetterextremen geplagt. Während es im Winter und Anfang Frühjahr noch sehr trocken war und Flüsse sowie Seen außergewöhnlich wenig Wasser führten, kam es zuletzt immer wieder örtlich begrenzt zu heftigen Niederschlägen. (TT.com, APA)