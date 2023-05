Hochwasser und Evakuierungen: Schwere Unwetter in Italiens nördlichen Adria-Regionen

Rom – Schwere Unwetter haben am Dienstag die italienischen Adria-Regionen Emilia Romagna und Marken heimgesucht. Weil der Fluss Samoggia in der Stadt Faenza über die Ufer trat, mussten mehrere Familien evakuiert werden. In der Stadt Senigallia kam es zu schweren Überschwemmungen. Die Notaufnahme des Krankenhauses wurde geräumt.

Die Bahnverbindungen zwischen den Städten Forli, Rimini und Ravenna kam zum Erliegen. Wegen des Anstiegs der Flüsse in der Region musste der Bahnnetzbetreiber RFI mehrere Zugverbindungen einstellen. In der Stadt Cesena wurden die Schulen geschlossen. Als Vorsichtsmaßnahme wegen den hohen Wellen haben die Gemeinden Ravenna und Cervia ein Zugangsverbot zu den Stränden erlassen. Überschwemmungen und Erdrutsche gab es in der Provinz Pesaro Urbino. In Triest wurden Windböen mit Geschwindigkeiten von 120 Stundenkilometern gemeldet.