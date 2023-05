2:6 bei WM: Österreich verlor deutlich gegen Dänemark

Die Dänen holten gegen Österreich dank größerer Effizienz drei Punkte. Raffl und Schneider trafen für Österreich. Das ÖEHV-Team traf drei Mal die Stange.

Tampere – Österreichs Eishockey-Nationalteam hat auch das dritte Spiel bei der Weltmeisterschaft in Tampere verloren. Die ÖEHV-Auswahl musste sich am Dienstag Dänemark mit 2:6 (0:1,1:1,1:4) geschlagen geben und hält damit weiter bei nur einem Punkt. Damit zeichnet sich ab, dass Österreich wie befürchtet im abschließenden Spiel gegen Ungarn am Montag ein direktes Duell um den Klassenerhalt hat.





Die Dänen, seit 20 Jahren Stammgast in der A-WM, entschieden die 50 Minuten lang ausgeglichene Partie dank ihrer Klasse vor dem Tor für sich. Nikolaj Ehlers (10.), Niklas Andersen (34.), Jesper Jensen Aabo (47.), Nicklas Jensen (52./PP), Matias Lassen (54.) und Patrick Russell (58.) erzielten die Treffer des Favoriten, während auf der Gegenseite Thomas Raffl zum 1:1 (28./PP) und Peter Schneider zum 2:3 (49.) trafen. Die Österreicher hatten bei gleich drei Stangenschüssen auch Pech.

Teamchef Roger Bader stellte nach den beiden Niederlagen am ersten WM-Wochenende die Linien um. Lediglich die Salzburger-Sturmreihe mit Raffl, Benjamin Nissner und Schneider blieb zusammen, Lukas Haudum wechselte zu Marco Rossi und Dominic Zwerger. Verteidiger David Reinbacher fehlte verletzt, im Tor erhielt wieder David Kickert den Vorzug.

Österreich hatte durch Mario Huber (9.) die große Chance zur Führung. Das 1:0 gelang aber den Dänen durch Ehlers, ihren einzigen NHL-Spieler im Kader (10.). In der 17. Minute knallte ein Schuss von Dominique Heinrich an die Stange. In ihrem zweiten Überzahlspiel schafften die Österreicher den Ausgleich. Und wie schon gegen Frankreich war Kapitän Raffl der Torschütze, von seinem Schlittschuh sprang der Puck nach einem Schneider-Schuss über die Linie (28.).

Danach schlichen sich im rot-weiß-roten Spiel einige Fehler in der Defensive ein. Nach einem Check gegen Nissner an der Bande, der nicht geahndet wurde, gingen die Dänen durch Andersen aber neuerlich in Führung (34.).

Die Österreicher machten danach Druck, hatten aber mit Stangenschüssen von Thimo Nickl und Nissner kurz vor und gleich nach der zweiten Pause neuerlich Pech. Mit ihrem ersten Torschuss im Schlussdrittel zogen die Dänen durch Jensen Aabo (47.) auf 3:1 davon, doch die ÖEHV-Auswahl gab nicht auf. Nach Vorlage von Rossi gelang Schneider das Anschlusstor (49.), womit alle drei WM-Treffer auf das Konto von Salzburger Stürmern gingen.

Mit dem bereits sechsten Powerplay-Tor bei dieser WM durch Jensen (52.) sowie Treffer von Lassen (54.) und Patrick Russell (58.) dämpften die Dänen aber die österreichischen Hoffnungen auf einen Punktgewinn rasch wieder aus.

Sollte Österreich in den kommenden Partien gegen Gruppe-A-Tabellenführer USA am Mittwoch (15.20 Uhr), Deutschland am Freitag (19.20) und Titelverteidiger Finnland am Samstag (15.20) keine Überraschung gelingen, geht es am Montag im direkten Duell mit Ungarn um das Ticket für die WM 2024 in Tschechien.