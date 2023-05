Motorrad zum Verkauf auf Social Media entdeckt: Tiroler (65) betrogen

Kitzbühel – Ein Tiroler aus dem Bezirk Kitzbühel ist Opfer von Internet-Betrügern geworden. Der Mann sah laut Polizei am 24. April auf Social Media einen Eintrag über ein zum Verkauf stehendes Motorrad. Er setute sich über die Plattform mit den Verantwortlichen in Verbindung. Diese Person gab an, die Anfrage an den Verkäufer weitergeleitet zu haben.