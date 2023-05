1:0 durch Martinez: Inter schaltet Milan im CL-Halbfinale aus

Inter Mailand steht im Finale der Champions League. Gegen Stadtrivalen Milan reichte am Dienstag ein 1:0, nachdem man im Hinspiel bereits zwei Tore erzielt hatte. Dem AC Milan gelang damit kein einziger Treffer.

Mailand – Inter Mailand steht im Finale der Fußball-Champions-League. Die Schwarz-Blauen gewannen am Dienstag mit einem 1:0 (0:0) auch das Halbfinal-Rückspiel gegen den Stadtrivalen AC Milan im San Siro und schafften nach dem 2:0-Hinspielerfolg souverän den Aufstieg. Im Endspiel am 10. Juni in Istanbul trifft Inter auf den Sieger der Mittwoch-Partie zwischen Manchester City und Real Madrid mit David Alaba, die sich im ersten Duell mit einem 1:1 getrennt haben.