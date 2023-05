Lkw drohte in Stams abzustürzen: Geladene Fische mit Keschern gerettet

Stams – Rund 2000 Fische mussten am Dienstag in Stams von einem Lkw gerettet werden, der abzustürzen drohte. Wie die Polizei berichtet, lenkte ein 30-Jähriger gegen 13.50 Uhr einen Lkw auf einer einspurigen Zufahrtstraße in Richtung Anglerzentrum. Im Gepäck: Etwa 2000 Fische in mehreren Wasserbehältern.