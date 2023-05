London und Den Haag bilden Kampfjet-"Koalition" für Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte die Bemühungen der beiden Länder. "Gestern haben wir in Großbritannien mit Rishi (Sunak), dem Premierminister, vereinbart, dass wir an einer Koalition von Kampfjets arbeiten - Ausbildung, Flugzeuge, Ergebnisse", berichtete Selenskyj am Dienstag in seiner abendlichen Videoansprache von den Ergebnissen seiner Europareise.