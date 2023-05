Sechs Monate bedingt für Aufwiegler der Halloween-Randale

In der Prozess-Serie um die Halloween-Krawalle in Linz ist am Mittwoch der Aufwiegler vom Landesgericht Linz rechtskräftig zu sechs Monaten bedingter Haft mit dreijähriger Probezeit verurteilt worden. Der damals 16-Jährige hat ein Video gepostet, das die flashmobartigen Ausschreitungen befeuerte. Darin werden Parallelen zum Spielfilm "Athena", der Straßenschlachten und Polizeigewalt in der französischen Vorstadt zum Inhalt hat, gezogen.





Die Anklage lautete auf "schwere gemeinschaftliche Gewalt als Bestimmungstäter", dafür hätte der Jugendliche bis zu eineinhalb Jahre Haft kassieren können. Doch sein Tatsachengeständnis, sowie seine inzwischen erlangte Einsicht, etwas Falsches getan zu haben, führte zu einem milden Urteil. So scheine es "gerade noch nicht im Leumundszeugnis" auf, merkte der Richter an. Als Auflagen erhielt er einerseits einen Bewährungshelfer für die Dauer der Probezeit. Außerdem muss er eine Unterweisung zum Thema verantwortungsvoller Umgang mit sozialen Medien erhalten. Sein Smartphone, "die Tatwaffe", wurde konfisziert.

Der Tischlerlehrling hatte im Prozess versichert, er habe mit dem Video im Internet nur "berühmt werden" wollen. Am 30. Oktober 2022 lud er es hoch und verknüpfte es mit einem Foto vom Linzer Taubenmarkt. Er selber war bei den Ausschreitungen von mehreren Hundert überwiegend Jugendlichen am Abend darauf in der Linzer Innenstadt aber nicht dabei. Er habe keine Randale anzetteln wollen, hätte jedoch "schon ein bisschen damit gerechnet", gab er zu.

Die Rolle des Angeklagten sah die Staatsanwältin schon als Aufwiegler, wenn man einen "erschreckend gewalttätigen Film" hochlädt. Er sei sich klar gewesen, dass es zu "Verletzungen von Polizisten und Beschädigungen der kritischen Infrastruktur kommen kann". Nach den Ausschreitungen habe er sich dann auch im Internet noch mit dem gebrüstet, was er angezettelt habe. "Für das, was man in der virtuellen Welt macht, muss man sich in der realen Welt auch verantworten", hielt sie ihm vor.

Der Verteidiger sprach von einer gewissen "Sorglosigkeit" des Teenagers. Sein Mandant sei "absolut unbescholten", ein ordentlicher Jugendlicher, unterstrich er. "Man muss ihm nicht alles verbauen", hatte er sich im Eröffnungsplädoyer gegen eine harte, generalpräventive Haftstrafe ausgesprochen. Denn bei dem Teenager habe ein Umdenken eingesetzt und er habe sich von damaligen Freunden getrennt.