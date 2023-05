Auftakt zu Kammer- und Meisterkonzerten mit dem Takács Quartet

Innsbruck – An fünfzehn Abenden finden auch in der Saison 2023/24 Kammer- und Meisterkonzerte statt. Namhafte Solisten, Ensembles und Orchester haben sich dazu angekündigt – unter anderem die Pianistin Yuja Wang, der Cellist Sheku Kanneh-Mason und die Sopranistin Christiane Karg. Den Auftakt der Kammerkonzerte macht am 9. Oktober das Takács Quartet mit Werken von Haydn, Hough und Beethoven im Innsbrucker Haus der Musik. Das erste Meisterkonzert bestreiten Francesco Piemontesi und die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen am 16. Oktober im Congress.