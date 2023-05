Fernverkehr zwischen Ötztal und Zams ab 24. Mai möglich, Nahverkehr muss warten

Roppen – Nach dem Murenabgang zwischen Roppen und Imst-Pitztal am Dienstag haben die ÖBB am Donnerstag ihre Angaben zur Sperre der dortigen Bahnstrecke konkretisiert. Zunächst hatte es nach einer Beurteilung der Lage durch Geologen geheißen, die Strecke müsse bis voraussichtlich 30. Mai gesperrt bleiben. Laut ÖBB-Angaben vom Donnerstag sind nun nur mehr bis 24. Mai keine Fahrten zwischen Ötztal und Landeck-Zams möglich.

Die Aufräumarbeiten an den Gleisanlangen sind im Gange. Die Arbeiten an den Schutzbauwerken sowie die notwendigen Hangsicherungen in alpinem Gelände werden laut ÖBB noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen.